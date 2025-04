Al largo delle isole Ryukyu, nel sud del Giappone, a una profondità di circa 25 metri, si trova un sito archeologico che ha catturato l’attenzione di esperti e appassionati di storia: il Monumento di Yonaguni. Questa struttura, composta da enormi gradoni di pietra, presenta forme così definite da far sorgere interrogativi sulla sua origine, alimentando leggende e teorie affascinanti.

La scoperta del monumento

La scoperta del monumento avvenne nel 1987 grazie al subacqueo Kihachiro Aratake, il quale, esplorando le acque, si imbatté in questa misteriosa formazione. Da quel momento, il sito ha stimolato un acceso dibattito tra studiosi e ricercatori. Il geologo Masaaki Kimura ha avanzato l’ipotesi che i blocchi di pietra siano i resti di un’antica civiltà sommersa, paragonabile alla leggendaria Lemuria. Kimura ha descritto dettagliatamente ciò che ritiene siano resti di templi e strutture architettoniche, inclusi castelli e uno stadio. Tuttavia, questa teoria ha subito un ridimensionamento nel tempo, anche dallo stesso Kimura.

Le teorie sulla formazione

La maggior parte della comunità scientifica, tuttavia, respinge l’idea che il Monumento di Yonaguni abbia un’origine artificiale. Secondo esperti come il geologo Robert Schoch, la conformazione di questa struttura è il risultato di processi naturali, come fratture e movimenti tettonici, tipici delle aree sismiche. Fenomeni simili si possono osservare in altre località del mondo, come nella famosa roccia colonnare di Staffa in Scozia e nella Devils Tower nel Wyoming.

Implicazioni storiche

Se il monumento fosse realmente opera dell’uomo, la sua costruzione dovrebbe risalire ad almeno 12.000 anni fa, un periodo che precede la nascita delle prime civiltà conosciute. Accettare questa teoria comporterebbe la necessità di rivedere radicalmente la storia dell’umanità. Questo solleva interrogativi su perché, nonostante l’interesse, non si stia attivamente cercando Atlantide, lasciando il mistero di Yonaguni avvolto in un alone di incertezze e speculazioni.