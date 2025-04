Negli ultimi mesi, il panorama delle criptovalute ha subito significativi cambiamenti a causa delle recenti decisioni politiche negli Stati Uniti. A seguito dell’elezione e dell’insediamento del nuovo presidente americano, il valore del Bitcoin aveva superato i 100mila dollari, ma le nuove misure tariffarie annunciate hanno innescato una reazione a catena che ha coinvolto anche i mercati azionari e le criptovalute.

L’impatto sui mercati azionari

Nei giorni scorsi, i mercati azionari hanno registrato un forte ribasso, con aziende tecnologiche come Apple che hanno subito perdite significative, perdendo oltre 600 miliardi di dollari in valore di mercato. Questo crollo ha avuto ripercussioni anche sul settore delle criptovalute, che ha visto un notevole calo dei suoi valori.

La discesa del bitcoin

Il Bitcoin, che era stato uno dei protagonisti del mercato, ha visto il suo valore scendere sotto la soglia dei 80mila dollari per la prima volta in diversi mesi. Attualmente, il Bitcoin è scambiato a 79.903 dollari, registrando un calo del 4,91% nell’arco di una settimana. Questa flessione è stata accompagnata da un andamento simile anche per altre criptovalute, come l’Ethereum, il cui valore è sceso a 1.577,30 dollari, con una perdita settimanale del 16%.

Altre criptovalute in calo

Anche altre criptovalute hanno mostrato segni di debolezza. Cardano ha visto il suo valore scendere a 0,6023 dollari, evidenziando un calo del 10,93% rispetto alla settimana precedente. I meme coin, come Shiba Inu e Dogecoin, non sono stati esenti da questa tendenza negativa, registrando rispettivamente un calo dell’11,30% e del 9,45%, con valori attuali di 0,00001134 dollari e 0,1548 dollari.

La reazione degli investitori

La situazione attuale suggerisce che gli investitori stiano spostando la loro attenzione verso altri mercati, abbandonando temporaneamente il settore delle criptovalute. Sarà interessante osservare come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e quali tendenze emergeranno nel mondo delle monete virtuali. La volatilità di questo mercato continua a destare preoccupazione e attenzione, mentre gli investitori cercano di navigare in un contesto economico incerto.