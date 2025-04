Un’offerta particolarmente vantaggiosa è emersa su eBay per l’iPhone 15, un dispositivo dell’azienda di Cupertino. Questo smartphone, attualmente in vendita, presenta un prezzo notevolmente ridotto rispetto al costo di listino, attirando l’attenzione degli acquirenti.

Dettagli sull’offerta

L’iPhone 15 con 128 gigabyte di memoria è attualmente disponibile al prezzo di 693,99 euro, un abbattimento significativo rispetto agli 879 euro previsti. Utilizzando il codice sconto PSPAPR25, valido fino al 4 maggio 2025, si può ottenere un ulteriore ribasso, portando il prezzo finale a 663,99 euro. È prevista anche la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate mensili senza interessi tramite Klarna.

Disponibilità e venditore

Tuttavia, al momento della scrittura, la disponibilità è limitata a sole quattro unità. Il venditore TEKKSHOP, che vanta un punteggio di feedback positivo del 99,4%, ha già venduto 24 pezzi di questo modello.

Caratteristiche del prodotto

L’iPhone 15 in questione è caratterizzato da una scocca nera e offre una spedizione tramite corriere espresso, garantendo la consegna entro 3-5 giorni lavorativi. Gli acquirenti hanno la possibilità di effettuare un reso entro 14 giorni, con le spese di spedizione a carico dell’acquirente. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, sono accettati PayPal, Google Pay e le carte tradizionali come Visa e Mastercard, oltre ai principali circuiti di pagamento.