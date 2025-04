Continua l’analisi delle migliori offerte disponibili su eBay riguardanti prodotti tecnologici. Oggi l’attenzione si concentra su una promozione eccezionale relativa all’iPhone 16.

Dettagli sull’iPhone 16

L’iPhone 16 con una capacità di 128 gigabyte è attualmente disponibile al prezzo di 739,99 Euro, un valore decisamente vantaggioso rispetto al prezzo di listino di 769,99 Euro. Il venditore offre anche la possibilità di suddividere l’importo in tre rate mensili tramite Klarna, senza interessi né spese aggiuntive. Per accedere a questa offerta, è fondamentale utilizzare il coupon PSPRAPR25, valido fino al 4 maggio 2025, che consente di ottenere uno sconto di 30 Euro. Per non perdere questa opportunità, è possibile accedere all’offerta qui.

Informazioni sulla spedizione e pagamento

Per quanto riguarda la spedizione, il venditore garantisce una consegna rapida, prevista entro 3-5 giorni lavorativi. I metodi di pagamento accettati includono PayPal, Klarna, oltre alle carte di credito Visa e Mastercard, offrendo così diverse opzioni per gli acquirenti.