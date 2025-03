A marzo 2025, il mercato degli smartphone si anima con le promozioni sui modelli di punta della Apple. In particolare, Amazon ha lanciato un’offerta vantaggiosa sui nuovi iPhone 16 Pro Max, che si distingue per le versioni con 512 GB e 1 TB di memoria interna. Questo periodo dell’anno si conferma come il momento ideale per acquistare i dispositivi Apple, dato che i prezzi tendono a scendere significativamente rispetto al lancio.

Il prezzo del modello da 512 GB è ora fissato a 1.489€, mentre il taglio da 1 TB è disponibile a 1.839€. Questi sconti rappresentano un risparmio dell’8% rispetto ai prezzi di listino abituali nei punti vendita Apple e online. Gli acquirenti possono risparmiare fino a 130€ per il modello da 512 GB e 150€ per quello da 1 TB, rendendo l’acquisto decisamente allettante.

Caratteristiche del modello iPhone 16 pro max

Il nuovo iPhone 16 Pro Max introduce alcune innovazioni significative, tra cui un tasto dedicato alla fotocamera. Questa funzionalità consente di accedere rapidamente all’applicazione fotocamera e di gestire vari parametri durante le riprese, sia per foto che per video. Anche il design ha subito aggiornamenti: le cornici sono state ottimizzate, portando a un incremento di 0.2 pollici nella diagonale dello schermo, mantenendo comunque dimensioni simili rispetto al modello precedente.

Le fotocamere rimangono tre, comprendendo una standard, una ultra-grandangolare e uno zoom ottico 5X, garantendo così versatilità e qualità nelle immagini catturate. Queste migliorie rendono l’iPhone 16 Pro Max un dispositivo altamente competitivo nel panorama degli smartphone di fascia alta.

Promozioni speciali su Amazon

Oltre ai vantaggi legati all’acquisto degli iPhone, Amazon ha messo a disposizione diverse promozioni per i nuovi clienti. Tra queste, si segnalano tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti, dalla musica agli eBook, fino agli audiolibri e ai podcast, arricchendo l’esperienza dell’utente.

Con queste proposte, Amazon si conferma un attore chiave nel mercato della tecnologia, offrendo non solo prodotti di alta qualità, ma anche servizi che migliorano l’esperienza complessiva dei consumatori.