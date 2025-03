Il momento tanto atteso per gli appassionati di tecnologia è finalmente giunto. Gli amanti degli smartphone possono approfittare di un’interessante promozione su Amazon per il Samsung Galaxy S25 Ultra, un dispositivo che promette prestazioni elevate e funzionalità all’avanguardia. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi desidera un nuovo smartphone e, contemporaneamente, ricevere un regalo esclusivo.

Samsung galaxy s25 ultra – 256 gb in offerta

La versione del Samsung Galaxy S25 Ultra con 256 GB di memoria interna è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 1.499 euro, portando il costo a soli 1.269 euro. Gli acquirenti hanno anche la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 150 euro se effettuano il pagamento con American Express. Ma non è tutto: chi decide di acquistare questo smartphone avrà diritto a un Samsung Galaxy A16 in omaggio, rendendo l’affare ancora più allettante. Questa promozione è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’opportunità di ottenere un dispositivo di alta gamma a un prezzo competitivo.

Samsung galaxy s25 ultra – 1 tb e ulteriori vantaggi

In aggiunta, è disponibile anche la versione del Samsung Galaxy S25 Ultra con 1 TB di memoria, attualmente in promozione con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 1.859 euro. Il prezzo finale per questo modello è di 1.459 euro, e come per la versione da 256 GB, anche qui gli acquirenti riceveranno un Samsung Galaxy A16 in regalo. Inoltre, il pagamento tramite American Express consente di accedere a uno sconto extra di 150 euro. Queste offerte rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo di alta qualità con una memoria ampia, ideale per chi utilizza molte applicazioni e archiviazione di dati.

Non dimenticate che, se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti hanno la possibilità di accedere a 3 mesi di Prime senza costi. Abbonandovi, potrete usufruire di vantaggi esclusivi come spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti con Prime Gaming. Approfittate anche dei TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Un’occasione da non perdere per arricchire la propria esperienza con i servizi Amazon.