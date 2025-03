A Singapore, un uomo di 30 anni si è presentato al pronto soccorso lamentando intensi dolori intestinali che sembravano non avere una spiegazione evidente. I medici, inizialmente disorientati, hanno poi notato un particolare cruciale che ha guidato la diagnosi.

Esami e diagnosi

Dopo aver assistito a casi sorprendenti come quello di un individuo con un cervello di dimensioni ridotte, non sorprende che una persona che consuma oltre 3 kg di hamburger possa accusare malesseri. All’arrivo in ospedale, gli esami del sangue hanno rivelato elevati livelli di creatinina, un composto rilasciato durante l’attività muscolare, e di amilasi, un enzima fondamentale per la digestione dei carboidrati.

Imaging e condizioni del paziente

La tomografia computerizzata (TC) ha mostrato uno stomaco e una porzione dell’intestino tenue notevolmente dilatati da materiale alimentare. Inoltre, l’intestino dell’uomo era stato spostato verso il lato sinistro dell’addome, comprimendo il pancreas.

Gara di mangiamento

Il paziente ha riferito di aver partecipato, otto ore prima della visita al pronto soccorso, a una gara di velocità nel mangiare, durante la quale ha ingurgitato un enorme hamburger da 3,2 chilogrammi in soli 30 minuti. Sebbene abbia vomitato poco dopo, il suo stomaco non era riuscito a espellere completamente il cibo.

Trattamento e intervento

I medici hanno concluso che i sintomi erano causati dall’hamburger consumato troppo rapidamente, che aveva superato la capacità digestiva dello stomaco. La compressione degli organi e la produzione di gas avevano creato una situazione di blocco. La prima azione intrapresa dal team medico è stata quella di tentare di alleviare la pressione gastrica inserendo un tubo nasogastrico, ma nonostante questo il dolore e il gonfiore persistevano.

Intervento chirurgico

A questo punto, l’unica opzione rimasta era una gastrostomia, un intervento chirurgico che prevede l’apertura dello stomaco attraverso la parete addominale per rimuovere il cibo non digerito. Fortunatamente, il paziente ha cominciato a emettere gas, segno che il suo apparato digerente stava finalmente iniziando a lavorare per digerire l’enorme pasto. Dopo cinque giorni, i sintomi si sono attenuati e l’uomo è stato dimesso dall’ospedale.

Capacità gastrica e rischi

Per chiarire, quando è completamente disteso, lo stomaco di un adulto medio può contenere fino a 1,5 litri di cibo, ma questa capacità varia da persona a persona. Coloro che partecipano a competizioni di mangiamento tendono a “allenare” i loro stomaci, allungando le pareti gastriche per accogliere quantità sempre maggiori di cibo.

Rischi per la salute

È fondamentale sottolineare che un’abitudine di questo tipo comporta seri rischi per la salute, come lesioni alla parete dello stomaco e indebolimento dei muscoli che facilitano il passaggio del cibo nell’intestino. Inoltre, non sono rari i casi di polmonite derivanti dall’inalazione di particelle di cibo durante queste abbuffate.