Un venditore attivo su eBay ha lanciato un’offerta particolarmente vantaggiosa per il nuovissimo iPhone 16e, smartphone entry-level di Apple, che ora è disponibile a un prezzo scontato di oltre 80 Euro. Questa promozione, che si sta svolgendo nel mese di aprile 2025, offre ai consumatori l’opportunità di acquistare un dispositivo di alta qualità a un costo ridotto.

Dettagli sull’iPhone 16e

L’iPhone 16e, nella versione con 128 gigabyte di memoria interna, è attualmente in vendita a 674,90 Euro, con una riduzione del 7% rispetto al prezzo di listino di 729 Euro. Il rivenditore, UpgradeElettronica, offre anche la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate mensili senza interessi tramite il servizio Klarna, una soluzione che si rivela pratica per chi desidera gestire le spese in modo più flessibile.

Spedizione e feedback

La spedizione dell’iPhone 16e è rapida, con consegna stimata tra le 24 e le 48 ore, grazie all’utilizzo del corriere GLS Espresso. Questo venditore ha ottenuto un punteggio di feedback superiore al 99%, dimostrando un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti. Inoltre, è previsto un periodo di restituzione di 30 giorni, permettendo agli acquirenti di restituire il prodotto nel caso non soddisfi le loro aspettative.

Un’opportunità imperdibile

Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, combinando un dispositivo di qualità con un prezzo competitivo e condizioni di acquisto vantaggiose.