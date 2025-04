Nelle ultime ore, diversi utenti hanno segnalato un problema peculiare riguardante la fotocamera posteriore del Samsung Galaxy S25 Ultra. Le segnalazioni, emerse principalmente su piattaforme come Reddit e X, nonché nel forum ufficiale di Samsung, indicano che la fotocamera del dispositivo presenta vibrazioni e rumori intermittenti durante l’uso della lente ultra grandangolare 0,6x.

Descrizione delle difficoltà riscontrate

Molti possessori del Galaxy S25 Ultra hanno descritto le difficoltà riscontrate, affermando che tali problemi renderebbero la fotocamera quasi inutilizzabile. Tuttavia, non si esclude che si tratti di un bug software, poiché diversi utenti hanno notato che il malfunzionamento si sarebbe manifestato solo dopo un recente aggiornamento del sistema operativo.

Osservazioni sul problema della fotocamera

Un video condiviso su Reddit mostra chiaramente come la fotocamera vibri in modo costante, rendendo difficile ottenere immagini nitide, a causa delle vibrazioni che sfocano le foto. Questo problema, sebbene preoccupante, sembra non essere molto diffuso, con solo un numero limitato di utenti su milioni di possessori che ne hanno lamentato l’esistenza.

Possibili cause del malfunzionamento

Secondo le osservazioni di esperti, tali problemi di vibrazione possono spesso derivare da un malfunzionamento dell’unità di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Tuttavia, la fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel del Galaxy S25 Ultra non è dotata di OIS, il che porta a considerare che la causa possa essere un difetto legato all’autofocus.

Attesa di commenti ufficiali

Al momento, Samsung non ha rilasciato alcun commento ufficiale riguardo a questa situazione. Gli utenti interessati sono invitati a rimanere aggiornati, poiché ulteriori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni.