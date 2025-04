Mentre negli Stati Uniti si è assistito a una vera e propria corsa all’acquisto degli iPhone, in parte a causa dei dazi imposti da Donald Trump, ora sospesi, un recente sondaggio semestrale condotto da Piper Sandler ha rivelato che i melafonini continuano a godere di un’ottima reputazione tra gli adolescenti americani. I dati raccolti offrono uno spaccato interessante delle preferenze dei giovani, evidenziando un attaccamento marcato verso il marchio Apple.

L’88% degli adolescenti possiede un iPhone

L’indagine ha rivelato che l’88% degli adolescenti intervistati possiede un iPhone, e la stessa percentuale ha manifestato l’intenzione di acquistare un nuovo modello come prossimo smartphone. Questo dato, pubblicato a gennaio 2025, segna un incremento del 3% rispetto ad aprile 2024, avvicinandosi ai massimi storici. Per contestualizzare, nel 2015, solo il 66% degli adolescenti possedeva un iPhone, evidenziando una crescita costante nel tempo.

Apple TV+ e Apple Music in difficoltà

Tuttavia, non tutte le notizie sono favorevoli per Apple. Nonostante l’interesse per l’iPhone resti elevato, gli altri prodotti e servizi della compagnia non sembrano aver registrato progressi significativi. Apple TV+, per esempio, non ha visto un aumento nella sua popolarità, nonostante il lancio di serie di successo come “Scissione 2”. Anche Apple Music continua a rimanere indietro rispetto a Spotify tra gli adolescenti. I dati mostrano che il 45% degli adolescenti ha un abbonamento a Spotify a pagamento, mentre Apple Music si ferma al 30% nella stessa fascia di età. Questo divario è in parte dovuto all’offerta gratuita di Spotify, che attira i teenager, consentendo loro di ascoltare musica senza alcun costo.

Utilizzo di Apple TV+ rispetto a Netflix e YouTube

Per quanto riguarda Apple TV+, meno dell’1% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare la piattaforma per guardare contenuti, mentre Netflix e YouTube continuano a dominare il panorama, con il 31% e il 26% di utilizzo rispettivamente.

Apple Vision Pro e dispositivi di realtà virtuale

Un altro dato significativo riguarda Apple Vision Pro, posseduto solo dall’1% degli adolescenti, mentre il 31% dei ragazzi ha dichiarato di avere un dispositivo di realtà virtuale. Tra questi, l’Oculus risulta il più popolare, con il 25% di possesso. Tuttavia, il 60% degli utenti ha confessato di utilizzarlo raramente, mentre solo il 4% lo utilizza quotidianamente.

Dati significativi su un campione di adolescenti

Questi dati, basati su un campione di 6.455 adolescenti in 43 stati americani, offrono una visione chiara delle tendenze attuali, che potrebbero riflettersi anche a livello internazionale. La crescente popolarità dell’iPhone tra i giovani è un elemento da tenere in considerazione per le strategie future di Apple e per comprendere le dinamiche del mercato tecnologico.