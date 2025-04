Se state cercando un computer portatile adatto al gaming ma i prezzi dei modelli con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 vi sembrano eccessivi, nel 2025 Amazon offre un’interessante alternativa. È disponibile, infatti, un notebook da gaming di ASUS con GPU RTX 4060 a un prezzo competitivo.

Il prodotto in promozione è l’ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1, attualmente in vendita su Amazon a 1.199 euro. Il prezzo di listino suggerito era di 1.699 euro, il che significa che si tratta di uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale.

Caratteristiche tecniche del notebook ASUS

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1 è dotato di un pannello antiglare da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e un refresh rate che arriva fino a 144Hz, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per il gaming. La scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 è supportata da un potente processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, che garantisce prestazioni elevate. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con 16GB di RAM e un SSD da 1TB, offrendo così ampio spazio per giochi e applicazioni. Il sistema operativo installato è Windows 11 Home, che assicura un’interfaccia moderna e funzionalità aggiornate.

Recensioni e feedback degli utenti

Per chi desidera ulteriori informazioni sul notebook ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1, il portale Amazon offre dettagli esaustivi. Gli utenti possono consultare oltre 240 recensioni di clienti che hanno già acquistato e testato il computer portatile, fornendo così una panoramica utile per valutare l’acquisto. Le recensioni possono rivelarsi fondamentali per comprendere le prestazioni del dispositivo in scenari di utilizzo reale, contribuendo a fare una scelta consapevole.

Offerta per studenti con Amazon Prime

Gli studenti possono anche approfittare di una promozione esclusiva di Amazon. Iscrivendosi ad Amazon Prime Student, si ha accesso a tre mesi di servizio gratuito, che include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera risparmiare e godere di un’ampia gamma di vantaggi.

La proposta di Amazon per il notebook ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1 rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un computer portatile performante senza dover affrontare spese eccessive.