Al di là delle recenti vacanze italiane di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e Blue Origin ha in programma un’importante partecipazione nel nostro Paese nel 2025. Bezos sarà uno degli speaker dell’Italian Tech Week, un evento atteso che si svolgerà a Torino.

Dettagli sull’evento

L’Italian Tech Week 2025 è fissata per il periodo dall’1 al 3 ottobre e vedrà la partecipazione di figure di spicco nel mondo della tecnologia. Tra i nomi già confermati figura John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari. Oltre a Bezos, l’evento accoglierà anche altri protagonisti del settore, come Niklas Zennström, fondatore e CEO di Atomico, e Matilde Giglio, CEO di Even.

Rilevanza dell’Italian Tech Week

Un evento di grande richiamo, l’Italian Tech Week ha già dimostrato la sua rilevanza nel panorama tecnologico internazionale. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di Sam Altman, CEO di OpenAI, e di figure prestigiose come Doug Leone, noto partner di Sequoia Capital. Per chi fosse interessato, è disponibile un resoconto dell’Italian Tech Week 2024, che offre un’idea della rilevanza dell’evento. È possibile visionare anche il video del dibattito tra Elkann e Altman.

Attese e temi dell’edizione 2025

Dalle informazioni riportate da Repubblica, si prevede che l’evento attiri oltre 15.000 partecipanti, consolidando la sua posizione come manifestazione di rilevanza internazionale, capace di attirare l’attenzione del settore tecnologico italiano. L’edizione 2025 avrà come tema “The Wave Ahead”, un omaggio a coloro che costruiscono, sognano e innovano, anticipando il cambiamento prima che esso diventi evidente.

Opportunità per i professionisti

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i professionisti del settore, che potranno confrontarsi su tematiche di grande attualità e importanza.