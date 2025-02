La diffusione della rete in fibra ottica continua a espandersi in Italia, con Open Fiber che annuncia l’arrivo della tecnologia FTTH e FWA in numerosi comuni. Come riportato da Fibra Click, oltre 100 nuovi centri hanno recentemente ottenuto l’accesso a questi servizi di connettività avanzata.

Comuni con fibra ftth

Nel dettaglio, sono 13 i comuni italiani che hanno ricevuto la fibra FTTH. Tra questi si trovano Balestrate, Campofelice di Fitalia, Carmiano, Ceccano, Fiuggi, Fragagnano, Lizzano, Monteparano, Priolo Gargallo, Roccella Valdemone, San Pietro in Casale, Solofra e Veglie. La tecnologia FTTH, acronimo di Fiber To The Home, permette di fornire una connessione internet veloce direttamente nelle abitazioni, garantendo così un accesso stabile e performante per gli utenti finali. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture di rete nel paese, contribuendo a colmare il divario digitale tra le diverse aree.

Espansione della rete fwa gigabit

Per quanto riguarda la tecnologia FWA Gigabit, Open Fiber ha esteso la copertura in ben 110 comuni. Tra le località interessate ci sono Abbiategrosso, Albairate, Albano Sant’Alessandro, Albavilla, Altopascio, Alzate Brianza, Anghiari, Arcidosso, Arluno, Arnesano e molte altre. Questa tecnologia rappresenta una soluzione fondamentale per le aree meno densamente popolate, dove l’installazione della fibra ottica tradizionale potrebbe risultare economicamente non sostenibile. La FWA, o Fixed Wireless Access, utilizza onde radio per fornire connettività, permettendo così di raggiungere anche i comuni più isolati. La crescente disponibilità di questi servizi è cruciale per migliorare l’accesso a Internet, stimolando lo <strongsviluppo economico e sociale.

Verifica della copertura

Gli utenti possono controllare la copertura della rete nel proprio comune visitando il sito ufficiale di Open Fiber, dove è disponibile una pagina dedicata. Questa iniziativa di Open Fiber si inserisce nel contesto di un ampio piano di modernizzazione della rete nazionale, volto a garantire a tutti i cittadini italiani l’accesso a servizi digitali di alta qualità. L’implementazione della fibra ottica e della FWA è un obiettivo strategico per il futuro, che mira a sostenere la crescita e l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni.