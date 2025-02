Il 2025 si preannuncia ricco di novità nel settore degli smartphone, in particolare con l’arrivo del Nothing Phone(3a), un dispositivo pensato per chi desidera un cameraphone a basso costo senza compromettere la qualità. La presentazione ufficiale è attesa al Mobile World Congress di Barcellona, che si svolgerà all’inizio di marzo. Nel frattempo, sul web sono emersi diversi render leakati di questo nuovo modello e della sua variante Pro.

Design e fotocamere

I render, pubblicati dal sito Android Headlines, mostrano chiaramente le differenze di design tra il Nothing Phone(3a) e il Nothing Phone(3a) Pro. La principale distinzione riguarda il comparto fotocamere: nel modello base, le tre lenti sono disposte orizzontalmente, con un LED flash posizionato sopra la barra. Al contrario, il modello Pro presenta una disposizione a forma di L, con un flash situato nell’angolo in alto a destra, conferendo un aspetto più squadrato al pannello fotocamere.

Caratteristiche e funzionalità

Entrambi i dispositivi manterranno la caratteristica Interfaccia Glifo di Nothing attorno al camera bump, un display piatto e una selfie-camera con tecnologia punch-hole. Sul lato destro, si trovano i pulsanti per il volume e l’accensione, insieme a un quarto tasto, che potrebbe essere dedicato alle funzionalità fotografiche, simile al Pulsante Cattura presente nell’iPhone 16.

Specifiche tecniche

Secondo le indiscrezioni, entrambi i modelli saranno equipaggiati con un processore Snapdragon 7s Gen3. Il Nothing Phone(3a) sarà disponibile in versioni da 8 GB o 12 GB di RAM, con opzioni di storage da 128 GB o 256 GB. Il Nothing Phone(3a) Pro, invece, sarà offerto esclusivamente nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il display per entrambi sarà un AMOLED FHD+ da 6,7 pollici a 120 Hz, mentre la batteria avrà una capacità di 5.000 mAh.

Comparto fotografico

Un’altra importante differenza tra i due dispositivi si trova nel comparto fotografico posteriore. Entrambi i modelli presenteranno una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Tuttavia, il Nothing Phone(3a) disporrà di uno zoom ottico 2x, mentre il Nothing Phone(3a) Pro avrà una lente con zoom 3x, supportata da un miglioramento digitale fino a 6x. Per quanto riguarda la selfie-camera, il modello Pro sarà dotato di una fotocamera da 50 MP, in confronto ai 32 MP del modello base.