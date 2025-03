In questo momento, AMD sta conquistando un’attenzione significativa tra gli appassionati di gaming in Italia e non solo. La ragione principale di questo interesse è da ricercarsi nella disponibilità delle GPU e nella variazione dei prezzi rispetto all’MSRP. Attualmente, la scheda video che sta dominando le vendite su Amazon è la Radeon RX 9070 XT.

Il modello in questione è l’XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT, che al momento è classificato come “il primo più venduto” nella categoria “Schede grafiche” dello store online. Il prezzo attuale di questa scheda video, passando attraverso diversi rivenditori, è di 797,21 euro.

Dettagli sulla disponibilità e spedizione

È importante notare che, sebbene la disponibilità della Radeon RX 9070 XT possa risultare limitata, al momento della scrittura, i costi di consegna sono fissati a 9,99 euro. Questo prezzo competitivo ha contribuito alla rapida ascesa della GPU nella classifica dei bestseller su Amazon, attirando l’attenzione di molti consumatori che cercano un buon affare in un mercato in continua evoluzione.

Opzioni alternative e promozioni

In questo contesto, è evidente che la Radeon RX 9070 XT di XFX rappresenta un’opzione interessante per gli appassionati di gaming, nonostante le sfide del mercato attuale.