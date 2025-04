Il marchio Hisense continua a guadagnare terreno nel settore delle Smart TV, attirando un numero crescente di consumatori grazie all’ottima qualità dei suoi prodotti e ai prezzi competitivi. Con l’arrivo di promozioni su piattaforme come Amazon, l’interesse per i modelli di questa azienda cinese è in costante aumento.

Hisense 43E77NQ: Un’ottima scelta per gli spazi ridotti

Il primo modello che merita attenzione è l’Hisense 43E77NQ, una Smart TV QLED con un pannello da 43 pollici e risoluzione 4K UHD. Questa TV si distingue per la tecnologia Quantum Dot, che offre colori vivaci e un contrasto profondo, oltre a un angolo di visione di 178 gradi. Grazie al supporto per formati HDR come Dolby Vision, HDR10+ e HLG, gli spettatori possono godere di un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

La luminosità di picco di 330 nits consente di visualizzare immagini nitide anche in ambienti ben illuminati. Il sistema operativo VIDAA U7, progettato per essere intuitivo e reattivo, consente l’accesso a tutte le principali applicazioni di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Rai Play e Mediaset Infinity. È possibile anche utilizzare l’assistente vocale Alexa per controllare la TV con la voce. La connettività è garantita da porte HDMI 2.1 e Bluetooth 5.0, rendendo l’uso di dispositivi esterni ancora più semplice. Il design elegante della TV si adatta a qualsiasi ambiente. Attualmente, il prezzo di vendita è di 299,00 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale.

Hisense 55A6N: Performance elevate per gli amanti del gaming

Il secondo modello in evidenza è l’Hisense 55A6N, dotato di un pannello da 55 pollici e risoluzione 4K UHD. Anche in questo caso, il supporto per HDR10+, HLG e Dolby Vision permette di sfruttare un’ampia gamma di colori e un contrasto notevole, rendendo la visione ancora più coinvolgente.

Il sistema operativo VIDAA U7.6 offre un’esperienza utente fluida e consente l’accesso alle app di streaming più popolari. L’integrazione di Alexa permette di controllare la TV senza telecomando, migliorando ulteriormente l’esperienza di intrattenimento. Questo modello è particolarmente adatto anche per i videogiocatori, grazie alla modalità “Game Mode Plus“, che riduce l’input lag. Il dispositivo è dotato di HDMI 2.1, Bluetooth e Wi-Fi, oltre a supportare AirPlay 2 e Android Screen Sharing. Il prezzo attuale su Amazon è di 370,00 euro, con uno sconto del 18% rispetto ai 449,00 euro iniziali.

Hisense 55E77NQ: Un modello completo e versatile

Infine, l’Hisense 55E77NQ completa questa selezione. Questa Smart TV presenta un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K UHD. La tecnologia Quantum Dot offre colori brillanti e un contrasto profondo, con una luminosità che raggiunge i 330 nits e un angolo di visione di 178 gradi. Anche in questo caso, il supporto per HDR10+, Dolby Vision e HLG garantisce un’esperienza visiva coinvolgente.

Il sistema operativo VIDAA U7, intuitivo e veloce, è affiancato da VIDAA Voice per il controllo vocale. Il prezzo per questo modello è di 528,91 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale.

Tutti e tre i modelli offrono prestazioni elevate, tecnologie all’avanguardia e un eccellente rapporto qualità-prezzo, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di utenti. La scelta finale spetta a voi.