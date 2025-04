Recenti scoperte geologiche negli Stati Uniti hanno portato alla luce un fossile di Mosasauro in un fiume del Mississippi. La notizia è stata riportata dalla rivista Hattiesburg American, che ha reso noto il ritrovamento avvenuto nel corso di scavi condotti da esperti del settore.

Il fossile scoperto è considerato uno dei più significativi mai rinvenuti, in quanto rappresenta la vertebra di un rettile marino di dimensioni straordinarie. Questo reperto è particolarmente importante poiché il Mississippi, durante il periodo del Mesozoico, era completamente sommerso da un oceano interno, un ambiente ricco di vita marina.

Dettagli sul fossile e la specie

I paleontologi hanno identificato il fossile come appartenente alla specie Mosasaurus hoffmanni, che si stima potesse raggiungere una lunghezza di almeno 9 metri. Tra i principali scopritori di questo reperto c’è James Starnes, geologo del Dipartimento per la Qualità Ambientale del Mississippi. Starnes ha commentato l’importanza del ritrovamento, sottolineando che a quel tempo il Mississippi era caratterizzato da un mare tropicale caldo e poco profondo, popolato da una vasta gamma di squali, pesci, rettili marini e ammoniti.

L’ecosistema dell’epoca era molto variegato, con pterosauri e uccelli che volavano sopra le acque, mentre una diversità di dinosauri, sia erbivori che carnivori, si muoveva lungo le coste e nelle foreste adiacenti agli estuari. Queste informazioni offrono uno spaccato affascinante di un’era in cui la vita marina e terrestre coesisteva in modo dinamico.

Il ruolo dei mosasauri nella storia della Terra

I mosasauri sono stati tra i rettili marini più imponenti mai esistiti, con alcuni esemplari rinvenuti anche in antiche aree desertiche, come il Sahara. Le scoperte effettuate tra l’Egitto e il Marocco hanno confermato la loro diffusione in diverse regioni del pianeta. Recentemente, questi animali hanno guadagnato notorietà grazie alla loro presenza nei film della saga di Jurassic World, sebbene il loro gruppo fosse ben distinto da quello dei dinosauri, che dominavano gli habitat terrestri.

Tuttavia, i mosasauri, insieme ad altri grandi rettili del Mesozoico, si estinsero circa 66-65 milioni di anni fa a causa dell’evento catastrofico legato all’impatto con un meteorite nel Golfo del Messico. Questo evento segnò la fine di un’era e cambiò drasticamente il corso della vita sulla Terra, portando all’estinzione di molte specie marine e terrestri.

Il ritrovamento di questo fossile nel Mississippi non solo arricchisce la nostra comprensione della storia naturale, ma offre anche nuove opportunità per approfondire le ricerche sui rettili marini e il loro ambiente di vita.