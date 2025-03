Nella giornata di oggi, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato su Weibo alcune informazioni riguardanti le potenziali novità di Apple nel settore dei dispositivi pieghevoli. Secondo quanto riportato, la società di Cupertino sarebbe al lavoro su un iPad Pro pieghevole dotato di Face ID integrato direttamente sotto lo schermo. Questa tecnologia, già sperimentata in passato da Apple per gli iPhone, non era stata implementata a causa di problematiche legate alla sua efficacia.

Dettagli sul dispositivo pieghevole

Il dispositivo in fase di sviluppo, che rappresenterebbe uno dei diversi prototipi attualmente in test, è descritto come avente un display pieghevole da 18,8 pollici. Questo schermo sarebbe caratterizzato da una “lente di sovrastruttura metallica” che incorpora tutti i componenti necessari, incluso un trasmettitore per il Face ID, il sistema di riconoscimento facciale di Apple. Nonostante la reputazione di Digital Chat Station come uno dei leaker più affidabili nel panorama tecnologico, non sono stati forniti ulteriori dettagli sui progressi dei test o sull’effettiva fattibilità del progetto.

Piani futuri di Apple

In base alle informazioni emerse, Apple avrebbe in programma di lanciare il suddetto iPad Pro pieghevole con un display OLED nel 2027, in concomitanza con un MacBook dotato di uno schermo simile da 20,2 pollici. Tuttavia, è importante considerare questi rumor con cautela, poiché potrebbero non riflettere la realtà dell’azienda o dei suoi piani futuri.

Costi e accessibilità dei dispositivi pieghevoli

In aggiunta, nelle ultime ore sono circolate anche notizie riguardanti i potenziali costi di un iPhone pieghevole, con indicazioni che suggeriscono un prezzo piuttosto elevato, rendendo il dispositivo meno accessibile per i consumatori. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto di crescente interesse per i dispositivi pieghevoli, un segmento che promette di rivoluzionare il mercato della tecnologia mobile.