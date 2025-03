Negli ultimi giorni, gli appassionati di tecnologia hanno avuto l’opportunità di acquistare i nuovi smartphone Google a prezzi vantaggiosi grazie a una serie di sconti offerti su Amazon. Questa iniziativa rende accessibili modelli di alta gamma, permettendo a chiunque di approfittarne per aggiornare il proprio dispositivo.

Google pixel 9 (256gb) – Verde matcha

Il Google Pixel 9, nella sua versione con una memoria interna di 256 GB e una raffinata scocca Verde Matcha, è il primo modello in offerta. Attualmente, gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino. Questo porta il costo finale a soli 739 euro, consentendo un risparmio di 50 euro al momento del checkout. Un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate in un design accattivante.

Google pixel 9 pro (512gb) – Grigio verde

Per chi desidera un dispositivo ancora più potente, il Google Pixel 9 Pro con 512 GB di memoria è un’ottima scelta. Questo modello, caratterizzato da una elegante colorazione Grigio Verde, offre uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato. Con un ulteriore risparmio di 50 euro applicabile al checkout, il prezzo finale scende a 1.029 euro. Questa offerta rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo di fascia alta con ampio spazio di archiviazione.

Google pixel 9 pro (256gb) – Grigio creta

Un’altra proposta interessante è il Google Pixel 9 Pro in colorazione Grigio Creta, dotato di una memoria interna di 256 GB. Questo modello non solo presenta uno sconto di 50 euro, ma beneficia anche di un ulteriore sconto del 21% rispetto al prezzo di listino. Di conseguenza, il costo finale si attesta a 899 euro, rendendolo un’opzione attraente per chi cerca un dispositivo avanzato a un prezzo competitivo.

Google pixel 9 pro (128gb) – Nero ossidiana

Per chi non ha bisogno di una grande capacità di memoria, il Google Pixel 9 Pro in Nero Ossidiana con 128 GB di memoria interna rappresenta una scelta valida. Anche in questo caso, gli utenti possono approfittare di uno sconto di 50 euro, oltre a un notevole sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato. Il prezzo finale, quindi, scende da 1.099 euro a soli 766 euro, rendendo questo smartphone un’opzione molto vantaggiosa.

Google pixel 9 (128gb) – Nero ossidiana

Infine, il Google Pixel 9 da 128 GB nella colorazione Nero Ossidiana chiude la serie di offerte. Anche in questo caso, gli utenti possono godere di uno sconto di 50 euro, unito a un incredibile sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Questo porta il costo finale da 899 euro a soli 579 euro, un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo di qualità a un prezzo accessibile.

In aggiunta, gli studenti possono usufruire di una promozione esclusiva di Amazon Prime Student, che offre tre mesi di servizio gratuiti, comprendenti spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi su Prime Gaming. Un incentivo in più per approfittare di queste offerte imperdibili.