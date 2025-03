Il Dipartimento degli Stati Uniti per la riduzione dei costi è attualmente al centro di un acceso dibattito, non solo per il controverso computer da gaming impiegato da Elon Musk, ma anche per alcune scelte strategiche che hanno sollevato molte discussioni. Secondo un report di Wired, il DOGE ha pianificato di rimpiazzare 1500 dipendenti della General Service Administration (GSA) con un chatbot proprietario, denominato GSAi e sviluppato sulla base della tecnologia Claude.

Sviluppo di GSAi

L’intelligenza artificiale GSAi è stata progettata specificamente per soddisfare le esigenze del governo, con funzionalità che includono la redazione di email, la scrittura di codice e la sintesi di documenti. L’obiettivo del DOGE, sotto la direzione di Elon Musk, è quello di utilizzare questa tecnologia per analizzare contratti e gestire l’approvvigionamento di materiali. Questo approccio rappresenta un tentativo di modernizzare e ottimizzare i processi interni, con l’intento di migliorare l’efficienza operativa.

GSAi, al momento della scrittura di questo articolo, non è ancora attivo, ma il DOGE ha manifestato l’intenzione di rendere l’intelligenza artificiale operativa nel breve termine. I test preliminari, condotti con un campione di 150 dipendenti della GSA, hanno fornito risultati che sono stati ritenuti soddisfacenti, suggerendo che l’implementazione potrebbe avvenire a breve.

Preoccupazioni dei dipendenti della GSA

Nonostante le potenzialità offerte dall’introduzione di GSAi, i dipendenti della GSA hanno espresso preoccupazioni riguardo a questa transizione. Le loro riserve non sono tanto legate al timore di perdere il lavoro, quanto piuttosto all’efficacia del modello di intelligenza artificiale, che si basa su Claude Haiku 3.5. Molti di loro hanno riscontrato che il chatbot tende a fornire risposte generiche e poco innovative, sollevando interrogativi sulla sua capacità di sostituire adeguatamente le interazioni umane.

L’evoluzione di questa situazione è senza dubbio interessante e potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui il governo gestisce le proprie operazioni. Con l’avanzamento della tecnologia, è essenziale monitorare come l’implementazione di strumenti come GSAi influenzerà non solo l’efficienza burocratica, ma anche il rapporto tra i dipendenti e la tecnologia.