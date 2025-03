Brutte notizie per i pochi sostenitori dell’iPhone Mini: Apple ha ufficialmente deciso di ritirare dallo scaffale il suo smartphone più compatto. Questa scelta è stata motivata dalle scarse vendite, e l’azienda di Cupertino non ha alcuna intenzione di riportarlo sul mercato.

La conferma da Bloomberg

La conferma arriva dal reporter di Bloomberg, Mark Gurman, durante una recente sessione di domande e risposte in diretta streaming. Gurman ha sottolineato come Apple si sia ormai allontanata dai modelli di smartphone più piccoli, optando per una direzione in cui i dispositivi diventano “sempre più grandi”. Nonostante ciò, ci sono voci che suggeriscono il possibile lancio dell’iPhone 17 Air previsto per questo autunno.

Interruzione della vendita dell’iPhone SE

Negli ultimi tempi, Apple ha anche interrotto la vendita dell’iPhone SE di terza generazione, lasciando così il proprio catalogo privo di dispositivi con schermi inferiori ai sei pollici. Per il futuro, l’azienda starebbe progettando un iPhone pieghevole, dotato di uno schermo interno da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici, che dovrebbe debuttare nei negozi nel 2026.

Ultimo modello di iPhone Mini

L’ultimo modello di iPhone Mini, lanciato nel 2021, presentava un display da 5,4 pollici. La prima versione era stata introdotta con la linea iPhone 12 nel 2020, ma il riscontro del pubblico è stato insoddisfacente, come evidenziato dai dati disponibili online.