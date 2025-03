Acquistare un nuovo televisore è solo l’inizio per godere di un’esperienza di intrattenimento completa. Per chi desidera migliorare ulteriormente la qualità audio, la scelta di una soundbar diventa fondamentale. In questo contesto, Amazon ha lanciato una promozione imperdibile in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, che merita di essere considerata.

Dettagli dell’offerta su LG S70TR

La protagonista di questa promozione è la LG S70TR, una soundbar di alta gamma che si distingue per le sue prestazioni sonore. Disponibile sia per la vendita che per la spedizione direttamente da Amazon, questo dispositivo è attualmente offerto a un prezzo scontato del 40% rispetto al prezzo consigliato di 499 euro, consentendo di acquistarla a soli 299 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un sistema audio di qualità.

La LG S70TR è un modello da 500W con una configurazione a 5.1.1 canali, il che significa che include un altoparlante centrale, un subwoofer senza fili e due speaker posteriori. Queste componenti lavorano insieme per creare un ambiente sonoro immersivo, perfetto per qualsiasi tipo di contenuto, che si tratti di film, musica o videogiochi. Inoltre, la soundbar è compatibile con il Dolby Atmos e integra la tecnologia AI Sound Pro, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la chiarezza delle voci.

Compatibilità e funzionalità avanzate

Un altro aspetto da sottolineare è la versatilità della soundbar, grazie alla sua uscita HDMI che supporta una risoluzione 4K a 120Hz. Questa caratteristica la rende ideale per l’uso con console di gioco moderne, offrendo un’esperienza visiva e sonora di alto livello. La possibilità di collegare la soundbar a diversi dispositivi garantisce un’ampia compatibilità, rendendola una scelta eccellente per chi desidera un sistema audio versatile e potente.

