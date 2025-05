Acquistare un notebook ultraleggero e performante è un’opzione sempre più ambita nel 2025, e le attuali offerte sui MacBook Air disponibili su Amazon non possono passare inosservate. Questi dispositivi, noti per la loro leggerezza e potenza, rappresentano una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra mobilità e prestazioni elevate.

Macbook air 15” con chip m4

Il MacBook Air da 15,3 pollici, dotato del potente chip M4, è uno dei modelli in offerta. Questo modello presenta uno schermo Liquid Retina che garantisce una qualità visiva eccezionale. Con 24 GB di memoria unificata e un SSD da 512 GB, è progettato per soddisfare le esigenze di chi utilizza applicazioni intensive e multitasking. Attualmente, le varianti nei colori Celeste, Galassia e Mezzanotte sono disponibili con uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino di 2.049 euro, portando il costo a 1.799 euro. Questa promozione rende il MacBook Air da 15” un’opzione allettante per chi cerca un dispositivo elegante e potente.

Macbook air 13” con chip m4

Per chi preferisce un formato più compatto, il MacBook Air da 13,6 pollici rappresenta un’ottima alternativa. Questo modello, equipaggiato con un display Liquid Retina, offre 16 GB di memoria unificata e un SSD da 256 GB, il tutto alimentato dal chip M4. Anche in questo caso, tutti i colori disponibili sono soggetti a uno sconto del 16%, riducendo il prezzo a soli 1.049 euro. Questa offerta è particolarmente interessante per studenti e professionisti in movimento, che necessitano di un dispositivo leggero senza compromettere le prestazioni.

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime a costo zero, che include vantaggi come spedizione veloce gratuita e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video. Inoltre, ci sono offerte per provare servizi come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, con periodi di prova che vanno da un mese a tre mesi. Approfittare di queste promozioni può rendere l’esperienza di acquisto e utilizzo dei dispositivi ancora più vantaggiosa.