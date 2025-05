Si avvicina rapidamente la data del nuovo aggiornamento per il supporto di Whatsapp. A partire dal 5 maggio 2025, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta non sarà più accessibile su una serie di smartphone. Questa decisione è stata ufficializzata dal gigante dei social media attraverso la sezione FAQ del proprio sito.

Compatibilità con i dispositivi

Whatsapp non sarà più compatibile con gli iPhone che utilizzano iOS 15 e versioni precedenti. Questo sistema operativo, lanciato quasi cinque anni fa, è considerato obsoleto anche dalla stessa Apple, essendo utilizzato solo da modelli come iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, dispositivi che ormai non sono più al passo con le innovazioni tecnologiche attuali.

Dati sull’uso di iOS

A conferma della diminuzione dell’uso di questo sistema operativo, i dati forniti da Apple agli sviluppatori mostrano che il 68% degli iPhone è aggiornato a iOS 18, mentre il 19% utilizza iOS 17. Solo il 13% degli utenti si trova su versioni di iOS precedenti alla diciassettesima. Questo significa che la maggior parte degli utenti di iPhone ha già effettuato l’aggiornamento, lasciando un numero limitato di persone che subiranno le conseguenze dell’aggiornamento di Whatsapp.

Conseguenze per gli utenti

Di conseguenza, gli utenti interessati da questa modifica non potranno più utilizzare Whatsapp per comunicare. Dopo il 5 maggio 2025, Meta effettuerà il blocco delle installazioni, costringendo gli utenti a considerare l’acquisto di un nuovo smartphone per continuare a utilizzare l’applicazione.

Attenzione alle truffe

Nel frattempo, è opportuno prestare attenzione alle nuove truffe che stanno circolando su Whatsapp, che hanno già ingannato molte persone.