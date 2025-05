Se siete alla ricerca di uno smartphone con specifiche tecniche elevate e non intendete optare per un dispositivo Apple, c’è una proposta interessante su Amazon. Il modello in questione è il OnePlus 13 5G, attualmente disponibile a un prezzo molto competitivo.

Il OnePlus 13 5G è in offerta con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 1.159 euro, portando il costo a soli 979 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo di alta gamma senza compromettere il budget.

Caratteristiche tecniche del oneplus 13 5g

Questo smartphone è dotato di un display ProXDR 2K da 6,82 pollici, che offre una densità di pixel impressionante di 510 PPI e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questi elementi garantiscono un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Snapdragon 8 Elite, supportato da 16 GB di RAM, che assicura prestazioni elevate anche nelle situazioni più impegnative. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il OnePlus 13 5G offre una memoria interna di 512 GB, permettendo di salvare un numero considerevole di file, foto e applicazioni senza la necessità di un’espansione.

La batteria, con una capacità di 6.000 mAh, è un altro punto di forza del dispositivo, garantendo un’autonomia che soddisfa anche gli utenti più esigenti. Questo smartphone si posiziona così tra i top di gamma, ideale per chi cerca potenza e durata.

Colorazioni e vantaggi di amazon prime

L’offerta è disponibile per tutte e tre le colorazioni del OnePlus 13 5G: Nero, Bianco e Blu. Questa varietà consente agli utenti di scegliere il modello che meglio si adatta ai propri gusti personali.

Inoltre, per chi è abbonato ad Amazon Prime, ci sono ulteriori vantaggi. Il servizio offre consegne rapide e gratuite, oltre a un’ampia selezione di film e serie TV tramite Amazon Prime Video. Gli utenti possono anche usufruire di giochi gratuiti con Amazon Prime Gaming.

Se non siete ancora iscritti, potete provare il servizio senza costi per 30 giorni. Gli studenti, invece, possono approfittare di una promozione speciale che offre 90 giorni gratuiti. L’iscrizione include anche offerte su servizi come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, rendendo l’abbonamento ancora più vantaggioso.