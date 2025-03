Marzo 2025 segna l’arrivo di nuove opportunità nel settore tecnologico, coincidente con lo svolgimento del Mobile World Congress (MWC) a Barcellona. In questo scenario, MediaWorld ha presentato il volantino intitolato “Tech is Wow”, offrendo una vasta gamma di promozioni su dispositivi tecnologici.

Dettagli sul volantino

Il volantino, disponibile sia nei punti vendita che online, rimarrà attivo fino al 13 marzo 2025. Come tradizione, le offerte riguardano una varietà di dispositivi, non limitandosi solo agli smartphone, ma includendo anche smartwatch, auricolari, accessori, computer e prodotti per la smart home, senza dimenticare i dispositivi per il gaming.

Offerte interessanti

Tra le offerte più interessanti del nuovo volantino emerge lo smartphone Redmi Note 14 di Xiaomi, proposto nel modello con 256GB di memoria interna e nella colorazione Midnight Black, a un prezzo di 199 euro, rispetto al prezzo consigliato di 229,90 euro. MediaWorld ha classificato questo dispositivo come un “Top Seller”. Mentre i partecipanti al MWC 2025 a Barcellona si immergono nelle ultime innovazioni tecnologiche, è il momento ideale per esplorare le offerte proposte nel volantino “Tech is Wow” di MediaWorld.