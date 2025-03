Questo mese, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare un evento raro: Saturno apparirà privo dei suoi celebri anelli. Infatti, il pianeta sarà quasi completamente nascosto dietro il Sole, rendendo difficile la sua osservazione. La domanda che molti si pongono è: dove sono finiti gli anelli di Saturno?

Gli anelli di Saturno e il loro ciclo

Gli anelli di Saturno diventano invisibili in due specifici momenti durante un ciclo di 29,4 anni, e l’ultima volta che questo fenomeno si è verificato risale al 2009. Questi anelli si sono formati circa 400 milioni di anni fa e, di norma, sono ben visibili dalla Terra grazie all’inclinazione dell’asse di Saturno, che è di 26,7 gradi rispetto alla sua orbita. Poiché gli anelli seguono il piano equatoriale del pianeta, appaiono inclinati e illuminati dalla luce solare. Se Saturno avesse un’orbita perfettamente circolare, gli anelli sarebbero impercettibili ogni 14,7 anni.

Il passaggio del nostro pianeta

Il 23 marzo 2025, il nostro pianeta attraverserà il piano degli anelli di Saturno, il che comporterà la loro invisibilità per alcune settimane. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per gli astronomi di osservare dettagli che altrimenti rimarrebbero nascosti, come l’anello esterno più tenue e le lune più piccole del pianeta. Infatti, durante eventi simili, sono state scoperte ben 13 lune di Saturno e l’E-ring.

Il ritorno degli anelli di Saturno

A partire da aprile 2025, gli anelli di Saturno torneranno a essere visibili, migliorando progressivamente nel corso del tempo. Questo evento astronomico rappresenta un’importante occasione per gli studiosi e gli appassionati di esplorare il sistema di Saturno in modi che non sarebbero normalmente possibili.