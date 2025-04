A pochi giorni dall’arrivo di Meta AI in Europa, l’azienda di Menlo Park ha annunciato un’importante iniziativa per l’addestramento della propria intelligenza artificiale. Meta intende utilizzare i dati degli utenti europei, provenienti dalle piattaforme Facebook e Instagram, per migliorare le proprie funzionalità.

Dettagli sull’addestramento dell’AI

L’addestramento dell’AI avverrà attraverso l’analisi di dati come post pubblici, commenti e cronologie delle chat. Tuttavia, Meta ha specificato che i messaggi privati scambiati con amici e familiari non saranno inclusi in questo processo. Inoltre, è stata introdotta una limitazione per quanto riguarda l’età degli utenti: coloro che hanno meno di 18 anni saranno esclusi dall’addestramento.

Comunicazioni agli utenti

Meta ha anche comunicato che informerà gli utenti dell’Unione Europea riguardo a questa novità tramite notifiche all’interno delle applicazioni e email. Queste comunicazioni conterranno un link attraverso il quale gli utenti potranno opporsi all’uso dei loro dati per l’addestramento dell’AI.

Motivazioni dietro l’iniziativa

La decisione di impiegare i dati degli utenti per l’addestramento dell’intelligenza artificiale è motivata dalla volontà di creare modelli che rispecchino le peculiarità culturali e linguistiche delle diverse regioni. Meta sottolinea l’importanza di includere elementi come dialetti, colloquialismi e le particolarità locali nell’uso dell’umorismo e del sarcasmo. Questi aspetti sono considerati fondamentali per la qualità dei testi, delle voci, dei video e delle immagini generati dal proprio modello di linguaggio.

Storia di iniziative simili

Non si tratta di un’iniziativa del tutto nuova, poiché nel 2024 Meta aveva già annunciato un progetto simile per gli utenti britannici. La strategia di Meta di integrare dati locali per l’ottimizzazione delle proprie tecnologie riflette un impegno continuo nell’adattare i propri servizi alle diverse culture e alle esigenze degli utenti.