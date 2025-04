Google continua a rinnovare i requisiti del proprio sistema operativo Android, introducendo nuove funzionalità che richiedono dispositivi sempre più performanti. Nel 2025, con il lancio di Android 15, l’azienda di Mountain View ha alzato ulteriormente l’asticella per quanto riguarda la memoria interna necessaria per l’installazione del sistema operativo.

Requisiti di memoria per android 15

Fino ad oggi, i dispositivi Android 13 e Android 14 potevano funzionare con un minimo di 16GB di memoria interna. Tuttavia, per Android 15, Google ha comunicato che i dispositivi dovranno disporre di almeno 32GB di archiviazione. Questo cambiamento è significativo, poiché il 75% dello spazio di archiviazione sarà dedicato alla partizione dati, che comprende informazioni e file delle app di sistema, file utente e applicazioni preinstallate.

Implicazioni per smartphone e tablet

La conseguenza di questa modifica è chiara: gli smartphone e tablet che non raggiungono il requisito di 32GB di memoria interna non potranno ricevere l’aggiornamento a Android 15. Questa decisione non implica, tuttavia, che la produzione di dispositivi con meno di 32GB si fermerà. I produttori di apparecchiature originali (OEM) che desiderano continuare a offrire modelli entry level con 8 o 16GB di storage dovranno rinunciare ai Google Mobile Services e utilizzare la versione open source di Android, nota come AOSP, che non presenta tali limitazioni.

Novità sui servizi di emergenza

Un’altra novità introdotta con Android 15 riguarda il supporto ai servizi di emergenza. Questa funzionalità consentirà agli utenti di condividere la propria posizione con il 911 e con i contatti di emergenza, aumentando la sicurezza in situazioni critiche. Inoltre, sarà necessario avere almeno 3GB di RAM per attivare le ottimizzazioni previste dalla versione Android Go Edition, destinata ai dispositivi con risorse hardware limitate.

Obiettivi di google per l’utente

Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante per Google, che mira a garantire un’esperienza utente sempre più fluida e sicura, in linea con le esigenze tecnologiche attuali.