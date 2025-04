Intesa SanPaolo ha recentemente informato i propri clienti che, a partire dal mese di luglio 2025, l’applicazione Intesa SanPaolo Mobile non sarà più disponibile sull’AppGallery di Huawei. Gli utenti potranno scaricare l’app esclusivamente attraverso il Play Store di Google e l’App Store di Apple.

Comunicazioni importanti per gli utenti

In aggiunta, l’istituto bancario ha comunicato che dal medesimo mese, il client non sarà utilizzabile sui dispositivi Huawei che supportano gli Huawei Mobile Services (HMS). Questi dispositivi, infatti, possono installare solo applicazioni scaricate dallo store ufficiale dell’azienda asiatica.

Accesso ai servizi bancari

La banca ha rassicurato i clienti in possesso di dispositivi Huawei HMS, specificando che sarà sempre disponibile la modalità di accesso ai servizi bancari a distanza tramite O-key SMS. Inoltre, i clienti potranno continuare a utilizzare le proprie carte di pagamento per effettuare acquisti online. Intesa SanPaolo prevede di inviare una comunicazione agli utenti dell’app Intesa SanPaolo Mobile che utilizzano dispositivi HMS, fornendo ulteriori dettagli sulla cessazione del servizio e sulle modalità alternative per accedere ai servizi.

Interrogativi dei clienti

Nell’avviso non è stata fornita una spiegazione riguardo alle motivazioni che hanno portato a questa decisione, nonostante la considerevole base di utenti che quotidianamente utilizza dispositivi Huawei con HMS. La mancanza di chiarimenti ha sollevato interrogativi tra i clienti, i quali si chiedono come questa misura possa influenzare la loro esperienza bancaria.