Samsung ha presentato recentemente i suoi nuovi dispositivi rugged Galaxy XCover7 Pro e Galaxy Tab Active5 Pro, pensati per affrontare le sfide degli ambienti lavorativi più estremi. Questi dispositivi, che saranno disponibili per l’acquisto a partire da maggio 2025, offrono una serie di funzionalità avanzate, tra cui la connettività 5G, WiFi 6E e supporto per la doppia SIM (pSIM+eSIM).

Specifiche tecniche avanzate

Entrambi i modelli sono dotati di un potente processore Snapdragon 7s Gen 3 e di batterie sostituibili, con una capacità di 4350 mAh per lo smartphone e 10100 mAh per il tablet. La ricarica avviene tramite pin POGO, e il tablet include la funzionalità Dual Hot-Swap, che consente di sostituire la batteria senza spegnere il dispositivo. Queste caratteristiche rendono i prodotti particolarmente adatti a chi lavora in condizioni difficili, dove l’affidabilità è fondamentale.

Resistenza e durabilità

Essendo progettati per resistere a condizioni estreme, i dispositivi sono certificati IP68 e MIL-STD810H, garantendo resistenza alla polvere, all’acqua, alle cadute, alle vibrazioni e alle temperature elevate. Il tablet, in particolare, è dotato di vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e include una S-Pen che può essere utilizzata anche su superfici bagnate, aumentando ulteriormente la versatilità del dispositivo.

Display e audio

Il Galaxy XCover7 Pro presenta uno schermo FHD+ da 6,6 pollici con un refresh rate fino a 120Hz, mentre il Tab Active5 Pro offre un pannello WUXGA da 10,1 pollici, anch’esso a 120Hz. Entrambi i dispositivi integrano la funzione Vision Booster, che migliora la visibilità in ambienti esterni, un aspetto cruciale per chi lavora all’aperto. Anche il comparto audio ha ricevuto aggiornamenti significativi, con altoparlanti stereo migliorati e una riduzione del feedback acustico, garantendo comunicazioni più chiare e nitide.

Funzionalità aggiuntive

Le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi includono anche la compatibilità con Samsung DeX, un tag NFC frontale (disponibile solo sul tablet) per autenticazioni e utilizzo come POS, e la possibilità di personalizzare i tasti fisici per accessi rapidi. Inoltre, entrambi i modelli supportano l’uso con guanti e garantiscono un livello di sicurezza elevato grazie a Samsung Knox Vault.

I prezzi di lancio sono fissati a 619,90 Euro per il Galaxy XCover7 Pro e 699 Euro per il Galaxy Tab Active5 Pro. Questi dispositivi si propongono come soluzioni ideali per professionisti che necessitano di strumenti robusti e affidabili per le loro attività quotidiane.