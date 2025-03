Meta ha recentemente presentato un’idea controversa, destinata a suscitare ulteriori polemiche tra i critici dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un sistema che permetterebbe all’IA di generare automaticamente i post su Instagram. Questa novità è stata rivelata dal ricercatore Jonah Manzano, che ha condiviso i dettagli attraverso un post su Threads e un video su TikTok, mostrando una funzionalità attualmente in fase di test con un numero limitato di utenti.

Dettagli sulla funzionalità

Nel video, pubblicato il 15 gennaio 2025, Manzano illustra come l’applicazione mostri un’icona a forma di matita con una stella nel campo dedicato ai commenti sui post degli amici o dei profili seguiti. Cliccando su questa icona, l’app genererebbe automaticamente un commento per la foto o il video in questione. La descrizione dello strumento recita: “ottieni una didascalia suggerita in base alla foto che stai condividendo. Puoi sempre modificare i suggerimenti o riprovare”.

Opzioni di commento generate dall’IA

Manzano ha mostrato nel suo video che l’app propone tre diverse opzioni di commento, tra cui frasi come “Bella configurazione del soggiorno!”, “Adoro l’atmosfera informale qui” e “Il berretto grigio è così bello”. Tuttavia, queste opzioni non appaiono particolarmente naturali e rivelano chiaramente la loro origine artificiale, generata dall’IA.

Utilità e impatto della funzionalità

L’implementazione di questa funzionalità si basa su Meta AI, ma al momento la sua utilità sembra incerta. Infatti, Instagram, come molti altri social network, ha costruito il proprio successo sulle interazioni autentiche tra gli utenti. Non è da escludere che il test attuale possa non portare a risultati concreti e che questa funzione non venga mai rilasciata ufficialmente.

Interrogativi sull’autenticità

In un contesto in cui l’autenticità e l’interazione umana sono fondamentali per il funzionamento delle piattaforme social, l’idea di sostituire i commenti con suggerimenti generati dall’IA solleva interrogativi su come evolverà l’esperienza degli utenti e sull’impatto che questa tecnologia avrà sulle dinamiche sociali. La community di Instagram osserva con attenzione, in attesa di capire se questa innovazione si tradurrà in un cambiamento significativo o resterà un esperimento temporaneo.