Avete bisogno di una microSD capiente, economica e di un marchio affidabile? La promozione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon potrebbe fare al caso vostro.

Offerta della Samsung EVO Select

La protagonista di questa offerta è la Samsung EVO Select, una microSD disponibile per l’acquisto direttamente su Amazon. Questa scheda di memoria ha subito uno sconto del 19% rispetto al prezzo medio di mercato, rendendola accessibile a soli 13 euro. La Samsung EVO Select offre una capacità di 128 GB, un’opzione ideale per chi cerca ampio spazio di archiviazione a un prezzo competitivo. Con una velocità di lettura di 160 MB/s, questa microSD è perfetta per l’uso con console di gioco, droni, videocamere, tablet e smartphone.

Robustezza e Resistenza

Un aspetto interessante di questo prodotto è la sua robustezza. La microSD è progettata per resistere a condizioni avverse, tra cui esposizione all’acqua, temperature elevate, raggi X, cadute, usura e campi magnetici. Queste caratteristiche la rendono una scelta sicura per chi desidera proteggere i propri dati in diverse situazioni.

