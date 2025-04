Microsoft ha fornito aggiornamenti riguardo alla questione che affligge alcuni utenti, i quali non riescono ad installare Windows 11 versione 24H2. Questo problema è stato segnalato da chi utilizza dispositivi con Dirac Audio, che risultano contrassegnati come non aggiornabili.

La multinazionale di Redmond ha riconosciuto di non aver ancora trovato una soluzione a questo bug, il quale è stato individuato lo scorso dicembre 2024, quando è stata attivata una restrizione sulla disponibilità dell’aggiornamento.

Problemi di compatibilità con dirac audio

Secondo quanto riportato da Microsoft, “è stata applicata una restrizione di compatibilità a un numero limitato di dispositivi di un produttore a causa di un problema audio riscontrato dopo l’installazione di Windows 11, versione 24H2. Il problema è stato osservato su alcuni dispositivi con Dirac Audio contenenti il file cridspapo.dll”. La società ha evidenziato che, a seguito dell’aggiornamento, alcuni utenti hanno riscontrato malfunzionamenti con gli altoparlanti integrati, gli speaker Bluetooth e le cuffie Bluetooth. Inoltre, diverse applicazioni, sia di sistema che di terze parti, non riuscivano a riconoscere questi dispositivi.

Nella comunicazione ufficiale, Microsoft ha specificato che “questi dispositivi non riceveranno l’aggiornamento a Windows 11, versione 24H2 tramite il canale Windows Update fino alla risoluzione del problema. Gli amministratori IT che utilizzano i report di Windows Update for Business possono verificare la questione tramite l’ID di protezione: 54283088”. Questa situazione ha creato disagi tra gli utenti, costretti a rimanere in attesa di una soluzione.

Tempistiche e attese per gli utenti

Nonostante siano già trascorse diverse settimane dall’emergere del problema, Microsoft non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Gli utenti colpiti dal bug dovranno pertanto attendere ulteriormente per poter aggiornare i loro sistemi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli utilizzatori, che sperano in un intervento tempestivo da parte dell’azienda.

