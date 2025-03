La ricerca di un monitor di alta qualità, in particolare con schermo curvo, è diventata una priorità per molti appassionati di gaming. In questo contesto, il marchio AOC si distingue per le sue offerte, specialmente durante la Festa delle Offerte di Primavera, attualmente attiva su Amazon. Queste promozioni sono disponibili per un periodo limitato e offrono occasioni imperdibili per migliorare l’esperienza di gioco.

Aoc gaming c27g4zxe

Il monitor AOC Gaming C27G4ZXE rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un prodotto performante. Dotato di un pannello VA curvo da 27 pollici, questo modello offre una risoluzione Full HD, una frequenza di aggiornamento di 280Hz e un tempo di risposta di 1ms. Inoltre, è compatibile con HDR10 e supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Grazie a uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino di 209 euro, il costo attuale è di soli 166 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un monitor di alta qualità a un prezzo accessibile.

Aoc gaming cu34g2xpd

Per coloro che sono interessati a un monitor ultrawide, l’AOC Gaming CU34G2XPD è un’opzione da considerare. Questo modello è dotato di un display Fast VA curvo da 34 pollici, con una risoluzione WQHD (3440×1440 pixel), un tempo di risposta di 1ms (GtG) e una frequenza di aggiornamento di 180Hz. La promozione attuale offre uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 369 euro, permettendo di acquistarlo per soli 279 euro. Questo monitor è ideale per i gamer che desiderano un’ampia area di visualizzazione, migliorando notevolmente l’immersione nei giochi.

