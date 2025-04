Netflix ha recentemente condiviso una novità significativa sul proprio blog ufficiale, annunciando un aggiornamento pensato per gli utenti che preferiscono guardare film e serie TV in lingua originale con i sottotitoli attivi. Questa nuova funzionalità è progettata per migliorare l’esperienza di visione, rendendo la fruizione dei contenuti più coinvolgente.

Il nuovo sistema di sottotitoli

Il nuovo sistema introdotto da Netflix mostra esclusivamente i sottotitoli relativi ai dialoghi, escludendo i segnali sonori che solitamente accompagnano i sottotitoli per non udenti, come le indicazioni audio (CC o SDH). Questa scelta è stata motivata dalle abitudini di visione degli utenti, poiché quasi la metà delle ore di visione negli Stati Uniti avviene con i sottotitoli attivati, anche da parte di coloro che non presentano difficoltà uditive. Di conseguenza, Netflix ha deciso di offrire un’opzione più snella, rivolta a chi desidera seguire con maggiore attenzione la lingua parlata, senza distrazioni legate alle indicazioni sonore.

Implementazione e disponibilità

Questo nuovo tipo di sottotitoli farà il suo esordio con l’ultima stagione di “You”, la popolare serie thriller, e sarà gradualmente implementato su tutti i nuovi contenuti originali della piattaforma. Sarà disponibile in tutte le lingue supportate da Netflix. Gli utenti potranno selezionare l’opzione che mostra soltanto la lingua desiderata, come “Italiano”, mentre l’impostazione tradizionale “Italiano CC” continuerà a fornire sottotitoli sia per i dialoghi che per i segnali audio.

Attenzione alle esigenze degli utenti

Con questa iniziativa, Netflix dimostra di prestare attenzione alle esigenze dei propri abbonati, cercando di migliorare continuamente l’esperienza di visione. La piattaforma si impegna a rimanere al passo con le tendenze di consumo dei contenuti, adattando le proprie funzionalità per soddisfare le preferenze del pubblico.