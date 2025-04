Negli ultimi mesi, l’attenzione si è concentrata sugli occhiali smart di Apple, un prodotto che continua a suscitare interesse nonostante non sia ancora stato ufficialmente lanciato. Mentre circolano voci che indicano una possibile cancellazione del progetto, la società californiana sembra perseverare nello sviluppo di questa innovativa tecnologia.

Dettagli sul progetto

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha riportato nell’ultima edizione della sua newsletter Power On che la società americana è ancora impegnata nella creazione di occhiali intelligenti. Secondo le informazioni fornite, il design e le funzionalità di questi occhiali sarebbero più simili a quelli già presenti sul mercato, come quelli di Meta e Ray-Ban, ma non includeranno display per la realtà aumentata. Questo suggerisce che il prodotto potrebbe puntare su funzionalità più pratiche e meno immersive.

Funzionalità e interazione

Gurman ha aggiunto che gli smart glasses di Apple utilizzeranno la Apple Intelligence per analizzare l’ambiente circostante e fornire informazioni utili all’utente. Tuttavia, rimane incerta la misura in cui questi occhiali potranno interagire con il mondo esterno. Ad esempio, i modelli di Meta consentono di scattare foto e trasmettere in diretta su Instagram grazie a lenti integrate. Apple, d’altro canto, sembra avere riserve riguardo alla possibilità di scattare fotografie con i propri occhiali, citando preoccupazioni legate alla privacy.

Tempistiche di lancio

Le ultime indiscrezioni indicano che il lancio ufficiale degli Apple Glasses non avverrà prima del 2027, a meno di modifiche significative nei piani di sviluppo dell’azienda. Gli appassionati e gli esperti del settore rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre Apple continua a lavorare su questo progetto che potrebbe rappresentare una svolta nel settore degli indossabili.