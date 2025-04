Cercate un notebook economico ma con prestazioni sufficienti per gestire anche qualche gioco leggero? In questo caso, i computer portatili attualmente in offerta su Amazon potrebbero rispondere perfettamente alle vostre necessità.

Acemagic rx16

L’ACEMAGIC RX16 si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile. Questo notebook, con uno schermo di 16 pollici e una risoluzione di 1920×1200 pixel, è equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 7 6800H, in grado di raggiungere una frequenza massima di 4,7 GHz. La configurazione include 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 512 GB, garantendo così un’ottima velocità e capacità di archiviazione. Attualmente, grazie a uno sconto del 15% e a un coupon da 40 euro, il prezzo finale di questo portatile è di soli 509 euro, un’offerta decisamente vantaggiosa.

Acemagic lx15pro

Un’altra proposta interessante è l’ACEMAGIC LX15Pro, che offre uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel. Questo modello è dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Attualmente, approfittando di uno sconto del 23% e di un coupon da 45 euro, il prezzo di listino di 599,99 euro scende a soli 417 euro, rendendolo un’opzione molto competitiva sul mercato.

In aggiunta, Amazon propone vantaggi esclusivi per i nuovi utenti. È possibile ricevere TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’uso del vostro nuovo dispositivo.