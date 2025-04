Oggi si parla di una straordinaria scoperta realizzata dall’organizzazione non governativa belga Anti-Personnel Landmines Detection Product Development (APOPO). Il protagonista di questa vicenda è HeroRAT Ronin, un ratto gigante africano che ha recentemente conquistato un Guinness World Record davvero singolare.

Il record in questione riguarda il maggior numero di mine terrestri rilevate da un ratto. Ronin, con il suo fiuto eccezionale, sta svolgendo un ruolo cruciale nel salvare vite umane. Infatti, insieme ai suoi compagni, Ronin è impegnato nella localizzazione e bonifica di circa 6 milioni di mine terrestri e altri ordigni inesplosi ancora presenti in Cambogia.

Dal 1979, questi esplosivi hanno causato la morte di circa 20.000 persone e hanno ferito gravemente altre 45.000. Sebbene nel 2023 siano stati segnalati solo 32 incidenti, il pericolo rimane elevato, ed è qui che l’APOPO gioca un ruolo fondamentale.

Il contributo di Ronin nella provincia di Preah vihear

Ronin è stato dispiegato nella provincia di Preah Vihear nell’agosto 2021 e da allora ha identificato ben 109 mine e 15 ordigni inesplosi (UXO). Questo risultato è notevolmente superiore a quello del suo predecessore, Magawa, che in cinque anni di servizio aveva rilevato 71 mine e 38 UXO. Con soli 5 anni di età, Ronin ha ancora davanti a sé due o più anni di attività lavorativa.

La formazione di questi ratti è un processo affascinante. APOPO utilizza il rinforzo positivo per addestrare i suoi “HeroRATS”. Ronin è nato e cresciuto a Morogoro, in Tanzania, presso il Centro di Formazione dell’Università di Agraria di Sokoine. Qui ha imparato a riconoscere il suono del clicker, associandolo a ricompense. Questo metodo rende i ratti motivati e pronti a cercare esplosivi.

Il metodo di lavoro degli HeroRATS

Gli HeroRATS sono addestrati a seguire uno schema a griglia durante il loro lavoro. Quando individuano una mina sospetta, iniziano a raschiare il terreno, un processo che può sembrare faticoso, ma in realtà è gestito in modo molto efficace. Questi ratti lavorano solo per 30 minuti al giorno, nelle ore fresche del mattino, evitando così il caldo eccessivo. Il resto della giornata lo trascorrono riposando o giocando.

In genere, i ratti hanno una vita media di circa otto anni e possono godere di una pensione nel momento in cui mostrano segni di affaticamento o disinteresse per il lavoro. Vengono accolti nella colonia di pensionati di APOPO, dove possono vivere serenamente i loro anni d’oro.

Il contesto globale delle mine terrestri

L’importanza del lavoro di Ronin e degli HeroRATS va oltre i confini della Cambogia. Si stima che nel mondo ci siano oltre 110 milioni di mine terrestri interrate in più di 60 paesi. Secondo la Mine Action Review, nel 2023 si sono registrati 1.431 decessi e 5.241 feriti a causa di mine terrestri e residuati bellici esplosivi. La maggior parte delle vittime sono civili, con i bambini che rappresentano quasi la metà delle vittime.

Il lavoro svolto da Ronin e dai suoi compagni è quindi cruciale per ridurre il numero di incidenti e contribuire a un futuro più sicuro per le popolazioni colpite.