Se siete in cerca di un notebook capace di offrire prestazioni elevate nel gaming senza gravare eccessivamente sul budget, una proposta interessante arriva da Amazon. Attualmente è disponibile un notebook da gaming GIGABYTE con RTX 4070, offerto a un prezzo competitivo.

Dettagli sull’offerta di GIGABYTE

Il modello in questione, il GIGABYTE AORUS 16X 9SG, è commercializzato a 1.299 euro, con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon. Questo dispositivo si colloca nella fascia di prezzo sotto i 1.300 euro, rendendolo accessibile per chi desidera un buon compromesso tra qualità e costo.

Caratteristiche tecniche del notebook

Il notebook GIGABYTE offre un display da 16 pollici con una risoluzione WQXGA, corrispondente a 2.560 x 1.600 pixel, e un refresh rate che arriva fino a 165Hz. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, mentre il cuore del dispositivo è rappresentato dal processore Intel Core i7-13650HX. A supporto delle prestazioni, sono presenti 32GB di RAM e un’unità SSD da 1TB, garantendo velocità e spazio per archiviare giochi e applicazioni.

Informazioni aggiuntive e tempistiche di consegna

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche e le funzionalità del GIGABYTE AORUS 16X 9SG, Amazon fornisce tutte le informazioni necessarie. Tuttavia, è opportuno notare che le tempistiche di consegna potrebbero non essere le migliori, quindi è consigliabile tenere in considerazione questo aspetto prima di procedere con l’acquisto.

Alternative sul mercato

Se state considerando l’acquisto di un notebook da gaming con GPU di ultima generazione e volete esplorare altre opzioni, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a un’altra offerta presente su Amazon, relativa a un notebook HP dotato di RTX 5070. Questa alternativa potrebbe risultare interessante per chi desidera un dispositivo con prestazioni elevate senza un esborso eccessivo.

