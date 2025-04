Un team di paleontologi dell’Università delle Scienze di Okayama e dell’Accademia delle Scienze della Mongolia ha recentemente effettuato una scoperta significativa nel deserto del Gobi, noto per i suoi numerosi ritrovamenti fossili. Questa nuova scoperta riguarda una piccola specie di mammifero, ancora sconosciuta, che visse durante il tardo Cretaceo, un periodo in cui la Terra era abitata da dinosauri.

Caratteristiche della nuova specie

Secondo le analisi condotte dai paleontologi, Ravjaa ishiii era poco più grande di un topo e possedeva denti specializzati per rompere semi. Questo mammifero appartiene alla famiglia degli Zhelestidae, un gruppo di mammiferi che si era diffuso in Asia durante il Cretaceo. La scoperta di questa specie fornisce nuove informazioni sulla biodiversità dell’epoca, suggerendo che piccoli vertebrati come questo mammifero erano parte integrante degli ecosistemi di quel periodo.

Il processo di scoperta

Uno degli autori principali della ricerca, Tsukasa Okoshi, ha spiegato che il fossile è stato rinvenuto nel 2019 all’interno della Formazione Baynshire. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19, il processo di pubblicazione ha subito ritardi. Okoshi ha sottolineato l’importanza di questa scoperta, auspicando che possa stimolare ulteriori studi su altri piccoli vertebrati fossili rinvenuti nello stesso sito. La speranza è che la ricerca contribuisca a rivelare la ricca biodiversità che un tempo caratterizzava il deserto del Gobi durante l’era dei dinosauri.

Un passato ricco di scoperte

La Mongolia è storicamente nota per aver fornito alcuni dei fossili di dinosauro più significativi, inclusi i resti di Protoceratops e Velociraptor, due delle specie più iconiche della storia della paleontologia. Queste scoperte hanno contribuito a plasmare la nostra comprensione della vita sulla Terra durante il Cretaceo. La recente identificazione di Ravjaa ishiii rappresenta un ulteriore passo avanti nella comprensione della fauna di quel periodo e delle interazioni tra diverse specie nell’ecosistema dell’epoca.