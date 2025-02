Desiderate acquistare il vostro primo orologio smart? La proposta attuale di Amazon, che include un bundle con smartwatch e auricolari HUAWEI in sconto, rappresenta un’opzione molto interessante per gli appassionati di tecnologia.

Caratteristiche del HUAWEI WATCH GT 5 46mm

Il HUAWEI WATCH GT 5 46mm, presentato nel 2025, si distingue per un design che combina eleganza e sportività, rendendolo adatto a qualsiasi occasione. Disponibile nella raffinata colorazione nera, questo smartwatch pesa soltanto 48 grammi, il che lo rende estremamente leggero e comodo da indossare anche per lunghe giornate. Tra le sue numerose modalità dedicate all’attività fisica, spiccano quelle innovative per la corsa e il ciclismo, che non erano presenti nei modelli precedenti. Un aspetto particolarmente apprezzato è la durata della batteria: grazie all’assenza di Wear OS, il dispositivo riesce a garantire un’autonomia fino a 9 giorni, rendendolo ideale per chi cerca un orologio smart efficiente e duraturo.

Auricolari HUAWEI FreeBuds 5i: qualità audio e autonomia

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i, disponibili in una elegante colorazione bianca, offrono un’esperienza audio di alta qualità, grazie alla certificazione Hi-Res Audio. Questo modello in-ear è progettato per garantire un’ottima cancellazione attiva del rumore, permettendo di immergersi completamente nella musica o nelle chiamate. La loro autonomia è notevole, con un totale di 28 ore di utilizzo, e con soli 15 minuti di ricarica rapida si possono ottenere fino a 4 ore di ascolto, rendendoli perfetti per chi è sempre in movimento.

Offerta imperdibile su Amazon

Il HUAWEI WATCH GT 5 46mm e gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i sono attualmente disponibili su Amazon a un prezzo vantaggioso. Grazie a uno sconto del 23%, il bundle è acquistabile per soli 229€. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo degli smartwatch e degli auricolari di alta qualità.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni tramite una promozione speciale. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime senza costi. Con Amazon Prime, si possono sfruttare vantaggi come la spedizione veloce gratuita, l’accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Approfittate di queste vantaggiose offerte!