Negli ultimi giorni, l’attenzione è stata nuovamente catturata da un fenomeno di truffa telefonica che ha suscitato allerta tra i cittadini. Federconsumatori, l’associazione di consumatori attiva in Italia, ha lanciato un avviso riguardante un nuovo tentativo di frode che si sta diffondendo attraverso la posta. Questo avviso è stato diramato nei primi giorni di marzo del 2025, in risposta a un crescente numero di segnalazioni.

Truffe tramite bollettini postali

I truffatori hanno iniziato a inviare falsi bollettini postali sia tramite posta tradizionale che via email. Questi documenti fraudolenti presentano richieste di pagamento con importi che oscillano da pochi euro fino a centinaia di euro. Un elemento chiave che caratterizza questi bollettini è la data di scadenza già passata, un dettaglio studiato per generare un senso di urgenza e costringere le vittime a effettuare il pagamento immediato.

Avviso di federconsumatori

Federconsumatori ha specificato che “chi emette bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale lo fa esclusivamente tramite modello di F24 o piattaforma di PagoPA” e ha sottolineato che “non vengono mai nominati incaricati all’incasso”. Inoltre, l’associazione ha chiarito che le Camere di commercio non inviano mai proposte di pagamento via email, invitando quindi i cittadini a prestare attenzione a richieste di pagamento che sembrano provenire da enti ufficiali o da aziende sconosciute.

Importanza della vigilanza

È fondamentale diffidare di tali comunicazioni e rimanere vigili di fronte a telefonate sospette, che potrebbero mirare a ottenere informazioni riservate come estremi bancari, fatturato o nomi di clienti e fornitori. Queste pratiche ingannevoli non solo mettono a rischio le finanze degli individui ma possono anche compromettere la loro sicurezza personale.

Segnalazione delle frodi

Federconsumatori invita quindi a segnalare qualsiasi richiesta di pagamento sospetta e a non fornire mai informazioni sensibili a chi non si conosce. La prudenza è essenziale per proteggere la propria identità e il proprio patrimonio da questi tentativi di frode sempre più sofisticati.