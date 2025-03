Acquistare un tablet con uno schermo ampio e prestazioni elevate è ora più accessibile grazie agli sconti promossi da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera. Gli appassionati di tecnologia possono approfittare di queste offerte imperdibili, valide fino alla fine di aprile 2025, per portare a casa dispositivi di alta qualità a prezzi vantaggiosi.

Teclast P50AI

Il TECLAST P50AI è un tablet che si distingue per il suo schermo da 11 pollici con un refresh rate di 90Hz. Questo dispositivo è alimentato da un processore Octa-Core a 2,0 GHz e offre 16GB di RAM, il che lo rende ideale per un utilizzo fluido e reattivo. La batteria da 7.000 mAh garantisce un’ottima autonomia, permettendo di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza interruzioni. Nella confezione sono inclusi un caricatore, una penna e una custodia. Attualmente, è possibile acquistarlo a un prezzo ridotto di 119 euro, grazie a uno sconto del 26% e a un coupon da 20 euro.

Teclast T60AI

Il TECLAST T60AI rappresenta un’altra ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate. Questo tablet è dotato di uno schermo 2K da 12 pollici, sempre con un refresh rate di 90Hz. Nella confezione sono inclusi una penna, un caricabatterie e una cover, rendendo il dispositivo pronto all’uso. Con uno sconto del 6% applicato al prezzo più basso recente e un coupon di 65 euro, il T60AI è disponibile a soli 159 euro, un affare da non perdere per chi desidera un dispositivo potente.

Teclast T60Plus

Il TECLAST T60Plus è un tablet che si fa notare per il suo processore MTK G88 e il display 2K da 12 pollici. Equipaggiato con il sistema operativo Android 14 e una batteria da 8.000 mAh, offre un’eccellente autonomia. In questo caso, è possibile beneficiare di uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato e di un coupon di 25 euro, portando il prezzo finale a soli 149 euro. Un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile e potente.

Teclast P50

Il TECLAST P50 si distingue per la sua offerta ricca di accessori. Questo tablet viene spedito con una serie di gadget, tra cui mouse, tastiera, penna, pellicola protettiva, adattatori, cuffie, caricabatterie e uno stand regolabile. Con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato di 199,99 euro e un coupon da 50 euro, il costo finale si riduce a soli 129 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per chi desidera un tablet completo di accessori.

