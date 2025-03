La ricerca di uno smartphone può rivelarsi un compito arduo, specialmente con la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato. In questo periodo, però, gli utenti possono approfittare di offerte interessanti su Amazon, in concomitanza con la Festa delle Offerte di Primavera, che si svolge nel mese di aprile 2025.

Xiaomi 14t pro

Il primo modello da considerare è lo Xiaomi 14T Pro, un dispositivo di alta gamma che si distingue per le sue prestazioni elevate. Questo smartphone presenta un display con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, un processore MTK 9300+ e 12 GB di RAM, rendendolo uno dei più potenti sul mercato. Inoltre, la fotocamera Leica Summilux consente di catturare immagini di qualità superiore. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino di 899,90 euro, portando il costo finale a 659 euro.

Xiaomi redmi note 14 5g

Per chi cerca un’opzione più accessibile, lo Xiaomi Redmi Note 14 5G rappresenta una scelta valida. Questo smartphone è dotato di uno schermo a 120Hz, di una batteria capiente da 5.110 mAh e di un sistema fotografico avanzato con una fotocamera principale da 108 MP. Attualmente, è in promozione con uno sconto del 15% rispetto al prezzo medio, permettendo di acquistarlo a soli 229 euro.

Xiaomi poco x7

Infine, lo Xiaomi POCO X7 si presenta come un’ottima alternativa per chi desidera un buon rapporto qualità-prezzo. Questo smartphone è equipaggiato con una batteria da 5.110 mAh, 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 299,90 euro, con un costo finale di 229 euro.

Per chi desidera ottimizzare ulteriormente la propria esperienza di acquisto su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. La prova gratuita di 30 giorni consente di sfruttare i vantaggi del servizio, come l’accesso a contenuti esclusivi su Prime Video e Prime Gaming. Inoltre, gli studenti possono beneficiare di un periodo di prova esteso a 90 giorni. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di esplorare anche i servizi musicali e di lettura offerti da Amazon, come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible.