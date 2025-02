OpenAI ha recentemente presentato il nuovo modello GPT-4.5 per ChatGPT, definito dalla compagnia di Sam Altman come “il miglior modello finora sviluppato”. Questa innovazione promette di offrire interazioni più fluide e naturali, rappresentando un significativo passo avanti nella tecnologia di intelligenza artificiale.

Le novità di GPT-4.5

Il modello GPT-4.5 introduce un’evoluzione nel pre-training e post-training, sfruttando la scalabilità dell’apprendimento non supervisionato. Questo approccio consente al modello di migliorare la capacità di riconoscere schemi, stabilire connessioni e generare intuizioni creative senza necessità di un apprendimento diretto. I primi dati rilasciati da OpenAI indicano che GPT-4.5 è in grado di generare interazioni più naturali, grazie a una conoscenza più ampia e a una maggiore capacità di seguire le intenzioni degli utenti. Inoltre, il modello mostra un miglioramento nel suo quoziente emotivo, risultando particolarmente utile per attività come la scrittura, la programmazione e la risoluzione di problemi pratici. OpenAI ha anche evidenziato che GPT-4.5 dovrebbe ridurre il numero di allucinazioni, ovvero risposte errate o fuorvianti generate dal modello.

Conversazioni più intuitive e collaborative

Un’altra importante caratteristica di GPT-4.5 è la sua capacità di condurre conversazioni più cordiali e intuitive. Il modello è progettato per essere più in sintonia con la collaborazione umana, comprendendo meglio le intenzioni e le aspettative implicite degli utenti. Questa abilità gli consente di interpretare segnali sottili, migliorando l’interazione e rendendola più fluida. Nel post pubblicato sul blog ufficiale di OpenAI, gli sviluppatori spiegano che “la scalabilità del ragionamento insegna ai modelli a pensare e generare un ragionamento passo dopo passo prima di rispondere”. Questo approccio permette ai modelli di affrontare problemi complessi, specialmente in ambito STEM o logico. Inoltre, modelli come OpenAI o1 e OpenAI o3-mini rappresentano un’evoluzione di questa metodologia.

Accessibilità e funzionalità del modello

Il modello GPT-4.5 è attualmente disponibile per gli utenti Pro, mentre gli utenti Team e Plus potranno accedervi a partire dalla prossima settimana. È previsto anche l’accesso per i piani Education ed Enterprise in seguito. Tra le funzionalità, il modello supporta il caricamento di file e immagini e può lavorare su testi e codice. Tuttavia, non è prevista la compatibilità con la modalità vocale, i video e la condivisione dello schermo, limitando alcune interazioni.

Con queste innovazioni, OpenAI continua a spingere i confini dell’intelligenza artificiale, rendendo GPT-4.5 uno strumento sempre più potente e versatile per gli utenti di tutto il mondo.