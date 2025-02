Alcuni recenti sviluppi nel mondo della tecnologia indicano che Microsoft potrebbe essere prossima a chiudere Skype, un’applicazione che ha fatto la storia della comunicazione digitale per quasi 15 anni. Queste informazioni sono emerse grazie a delle stringhe di codice scoperte da XDA Developers nell’ultima versione beta del software, suggerendo un cambiamento significativo per gli utenti.

Nel codice sorgente è stata rinvenuta una frase che avverte esplicitamente: “a partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams“. Questo messaggio potrebbe apparire già nelle prossime settimane, con l’intento di avvisare gli utenti riguardo alla chiusura imminente del client. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni disponibili riguardo la data esatta di cessazione né le motivazioni dietro questa decisione, ma la notizia sembra essere in arrivo.

Skype, lanciato nel 2003 come piattaforma di messaggistica VoIP, è stato acquisito da Microsoft nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari. Da allora, la società di Redmond ha integrato Skype in diversi prodotti, tra cui Windows, Windows Phone e Xbox, apportando numerosi cambiamenti nel design e nelle funzionalità. Tuttavia, negli ultimi anni, l’app ha registrato un numero limitato di aggiornamenti. Durante la pandemia, Skype ha visto un incremento dell’uso, ma nonostante ciò, la sua popolarità è stata superata da altre piattaforme come Telegram, WhatsApp, iMessage e Discord, che sono percepite dagli utenti come più innovative e moderne.

La decisione di chiudere Skype per concentrare le risorse su altri servizi appare quindi logica, considerando il contesto attuale del mercato delle comunicazioni digitali. Con la crescente competitività e l’evoluzione delle esigenze degli utenti, Microsoft potrebbe aver deciso di focalizzarsi su piattaforme come Teams, già ampiamente utilizzata in ambito professionale e personale.