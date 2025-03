Mentre si discute dell’introduzione degli smart connector su ChatGPT, un’iniziativa di OpenAI per migliorare l’efficienza e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, è stato presentato il nuovo modello o1-pro. Questa versione, lanciata nel gennaio 2025, rappresenta un passo avanti significativo rispetto al suo predecessore, il modello o1.

Caratteristiche del modello o1-pro

Il modello o1-pro non solo offre una maggiore potenza di elaborazione e capacità di ragionamento, ma comporta anche un incremento dei costi. OpenAI ha dichiarato che o1-pro “utilizza una potenza di calcolo superiore rispetto a o1 per fornire risposte sempre più precise”. Tra le novità introdotte, spiccano funzionalità come il supporto per la visione, le chiamate di funzione, output strutturati e la compatibilità con le API Responses e Batch.

Costi associati al modello

I costi associati a questo nuovo modello sono notevoli. OpenAI ha fissato il prezzo a 150 dollari per ogni milione di token di input e 600 dollari per milione di token di output, un aumento significativo rispetto ai costi di GPT-4.5 e addirittura dieci volte superiori a quelli del modello o1. Questi prezzi elevati indicano un posizionamento di mercato chiaro e specifico.

Accessibilità e target del modello

Un portavoce di OpenAI ha dichiarato a TechCrunch che o1-pro, accessibile esclusivamente tramite API, rappresenta un’evoluzione del modello o1, in grado di affrontare questioni più complesse e fornire risposte più accurate. La decisione di renderlo disponibile solo attraverso API evidenzia il target principale di questo strumento: gli sviluppatori, piuttosto che il pubblico generico.

Innovazioni nel mercato tecnologico

Con queste innovazioni, OpenAI mira a rispondere alle crescenti esigenze del mercato tecnologico, spingendo sempre più verso un utilizzo professionale e specializzato dell’intelligenza artificiale.