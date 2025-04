In seguito al recente lancio del modello IA GPT 4.1, OpenAI ha presentato una nuova innovazione: i modelli di reasoning o3 e o4-mini. La notizia è stata comunicata attraverso un post sul blog di OpenAI il 16 aprile 2025, rivelando che questi modelli possono operare come veri e propri agenti.

Funzionalità dei modelli di reasoning

Questa nuova funzionalità permette di integrare diverse funzioni IA in un’unica soluzione, simile a quanto descritto nel nostro recente approfondimento su Genspark Super Agent. I modelli o3 e o4-mini sono in grado di combinare l’utilizzo di tutti gli strumenti di ChatGPT, che spaziano dalla ricerca web alla programmazione in Python, fino all’interpretazione e all’analisi delle immagini. Gli utenti possono osservare il nuovo processo di ragionamento dei modelli attraverso un video pubblicato sul blog.

Innovazioni nel reasoning basato sulle immagini

Una delle innovazioni più significative è il reasoning basato sulle immagini. I nuovi modelli IA possono integrare le immagini all’interno della loro “catena di pensiero”, consentendo all’intelligenza artificiale di ingrandire o ruotare le immagini autonomamente per migliorare il ragionamento in base alle richieste degli utenti. Questo sviluppo segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione degli agenti IA.

Versioni e disponibilità dei modelli

Il modello o3 rappresenta la versione più potente, mentre o4-mini è progettato per essere più economico, mantenendo comunque prestazioni elevate. A partire dal 16 aprile 2025, questi nuovi strumenti sono disponibili per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro e Team, attraverso o3, o4-mini e o4-mini-high. Alcune funzionalità di agente IA saranno introdotte anche su o3-pro nelle settimane successive.

Ritmo di innovazione di OpenAI

OpenAI sta mostrando un ritmo intenso di innovazione nella prima metà del 2025, come dimostra anche il recente lancio della funzione 4o Image Generation di ChatGPT, che amplia ulteriormente le capacità offerte ai propri utenti.