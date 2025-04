Avete deciso di investire in una scheda grafica di ultima generazione? Nel 2025, le GPU Nvidia RTX 5070 e RTX 5080 sono disponibili per l’acquisto senza rincari, direttamente su Amazon, offrendo ottime opportunità per chi desidera migliorare le proprie prestazioni grafiche.

Msi nvidia geforce rtx 5080 16g shadow 3x oc

La RTX 5080, prodotta da MSI, si presenta come una scheda grafica elegante e completamente nera, caratterizzata da un sistema di raffreddamento con tre ventole. Questa potente GPU è equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più esigenti. Attualmente, è possibile acquistarla su Amazon al prezzo di 1.199 euro, senza alcun costo aggiuntivo per la spedizione.

Msi nvidia geforce rtx 5070 12g ventus 2x oc

Anche la RTX 5070 di MSI è disponibile su Amazon, sempre con spedizione diretta e senza intermediari. Questa scheda video è dotata di 12 GB di memoria DDR7 e presenta un sistema di raffreddamento con doppia ventola Zero Frozr. Attualmente, è in offerta con uno sconto del 5% rispetto al prezzo consigliato di 739 euro, portando il costo finale a 699 euro.

È importante notare che la versione corretta della GPU, venduta e spedita da Amazon, potrebbe non essere quella visualizzata inizialmente sulla pagina. Per selezionare il modello giusto, è sufficiente cliccare su “Altri rivenditori su Amazon” sul lato destro dello schermo e scegliere l’opzione appropriata dall’elenco.

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione sui propri acquisti, è consigliabile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti hanno accesso a ben 90 giorni gratuiti. Iscrivendosi a Prime, si possono sfruttare numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e trenta giorni di Audible. Approfittate di queste offerte per migliorare la vostra esperienza di acquisto e intrattenimento.